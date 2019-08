Il No Borders chiude all'ombra del Canin

CHIUSAFORTE - La musica e la natura si incontrano in alta quota a Sella Nevea nel comprensorio del monte Canin, nell’area adiacente il rifugio Gilberti (1.850 metri) per due concerti evento che chiudono la 24esima edizione del No Borders Music Festival, riconfermatosi ancora una volta tra le principali rassegne artistiche del panorama nazionale e internazionale per la qualità dei concerti, la sensibilità e sostenibilità dal punto di vista ambientale e la bellezza dei luoghi, raggiungibili a piedi e in bicicletta. Valorizzando la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione in grado di essere compreso da tutti oltre i confini linguistici, etnici, sociali e geografici in un comprensorio davvero unico posto tra Italia, Austria e Slovenia, il No Borders Music Festival – organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano – sta facendo scoprire alcuni dei luoghi naturalistici più incontaminati e suggestivi del suo comprensorio.

Archiviati i primi due weekend che hanno registrato 20 mila presenze – per i concerti ai Laghi di Fusine con Daniele Silvestri, Marco Mengoni, 'Lake Sound' al risveglio con Trilok Gurtu, Roy Paci, Jaques Morelenbaum e Carlo Cantini, Vinicio Capossela, Levante, la Plaza Francia Orchestra e il concerto unplugged di Jaques Morelenbaum sul Monte Canin – il No Borders sale in alta quota: domenica 11 agosto con il 'Mystery Concert', ovvero il concerto più misterioso dell’anno (il pubblico scoprirà il protagonista/protagonisti solo all’inizio del concerto) e mercoledì 14 agosto con Max Gazzè, che sarà accompagnato da una band ideata ad hoc per questo meraviglioso contesto naturale, davvero unico.

Entrambi i concerti inizieranno alle ore 14 e sono a ingresso gratuito. Tutte le informazioni per raggiungerli sono consultabili sul sito www.nobordersmusicfestival.com e sui social media del festival.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo Fvg, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, Bim, Allianz Assicurazioni, il Comune di Chiusaforte, Grolsch, Gore-Tex, Comune di Tarvisio e ProntoAuto. Tutte le info sul sito www.nobordersmusicfestival.com.