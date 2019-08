Esce di strada con il trattore e finisce in una scarpata: salvo un 31enne

LAUCO - E' uscito di strada mentre era alla guida del suo trattore, sulla strada che porta a Lauco. Un 31enne del posto, venerdì mattina, è rimasto ferito dopo che il mezzo si è ribaltato più volte finendo in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. Il 31enne è stato riportato sulla strada e preso in carico dal personale medico, che dopo averlo stabilizzato l'ha trasportato all'ospedale di Udine per le cure del caso. Per la gravità dell'incidente le sue condizioni sono apparse buone e l'artigiano non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, ma potrebbe essere stato un malore a far perdere il controllo del trattore al 31enne. L'uomo, infatti, dopo l'incidente, ha ammesso di non ricordare nulla dell'accaduto. Come se avesse avuto un black-out prima di uscire di strada.