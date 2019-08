Festa del Sacrificio: migliaia di musulmani a Paderno

UDINE - Sarà il Palaindoor di Paderno, domenica mattina, a ospitare la Festa del Sacrificio, evento molto sentito dalla comunità islamica.

Dalle 8.30 migliaia di fedeli raggiungeranno la struttura per pregare e partecipare alle celebrazioni. All'evento è stato invitato anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che, per ora, non ha confermato la propria presenza.

Dopo il no arrivato dalla giunta alla cena multiculturale in via della Rosta, si tratta del primo evento organizzato dalle comunità islamiche presenti in città: quelle di via della Rosta, di via Marano e di via San Rocco. Vedremo se ci sarà un segno distensivo da parte dell'amministrazione comunale o se tra le parti contineurà il gelo che ha contraddistinto le ultime settimane.