Alza il gomito e urina sul muro della Questura: maxi multa a un turista spagnolo

UDINE - Quando scappa scappa, però ci sono dei limiti. Evidentemente non per tutti, visto quello che è accaduto venerdì a Udine, in viale Venezia. A riferirlo è il Messaggero Veneto. Un 40enne turista spagnolo, dopo aver esagerato con l'alcol, ha pensato bene di urinare sul muro della Questura di Udine.

Multa da 3.333 euro

Un gesto che non è passato inosservato, con un agente che smontava dal servizio che ha notato il 40enne (che si trovava insieme a un 60enne friulano) e ha avvisato i colleghi. Gli agenti delle Volanti li hanno raggiunti poco dopo. Nei confronti del 40enne è scattata una multa da 3.333 euro, che se non sarà pagata entro 60 giorni lieviterà fino a 10 mila euro. L'uomo è stato anche denunciato per imbrattamento e deturpamento di immobili. Non solo, entrambi gli amici sino stati deferiti in stato di libertà per ubriachezza.