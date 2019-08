Accusa un malore in auto, accosta e muore

AMARO - Si è sentito male mentre si trovava in autostrada, sulla A23, poco prima dell'uscita di Amaro. E' riuscito a chiamare un famigliare per avvisarlo prima di accostare l'0auto e perdere conoscenza. Purtroppo, nonostante l'arrivo dei soccorsi, per Roberto Cimarosti, 58 anni, originario di Spilimbergo, non c'è stato nulla da fare. E' morto a lato della carreggiata autostradale.

L'uomo si stava dirigendo a Villa Santina dove lo attendevano alcuni parenti. Il fatti è accaduto nella giornata di sabato 10 agosto verso le 10 del mattino. Sul posto, oltre al personale del 118, che ha cercato a lungo di rianimarlo, anche la Polizia stradale.