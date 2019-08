Controlli straordinari dei carabinieri per la Festa di Vernasso

SAN PIETRO AL NATISONE - In occasione della Festa d’estate di Vernasso, nel comune di San Pietro al Natisone, i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli hanno proceduto a controlli straordinari a partire dalla giornata di giovedì 8, giorno di inizio dei festeggiamenti.

Sono stati attuati dei posti di controllo alla circolazione stradale rinforzati, mirati a garantire la sicurezza degli utenti della strada e a prevenire traffici illeciti, sulla statale 54, direttrice principale verso la Slovenia attraverso le valli del Natisone. Sono stati potenziati inoltre i servizi preventivi e di pronto intervento sulle 24 ore, allo scopo di assicurare un sereno e sicuro divertimento ai partecipanti. Complessivamente, fino ad oggi, sono stati impiegati 95 militari, che hanno controllato 215 persone e 205 auto.

Nella mattinata di sabato sono stati svolti dei servizi di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti, controllando in tutto 20 persone sequestrando circa 50 grammi di marijuana e hashish con la segnalazione amministrativa come assuntori di sostanze stupefacenti di 4 ragazzi friulani. In caso di segnalazione amministrativa, la legge prevede che si proceda anche alla sospensione della patente di guida, che perciò è stata ritirata a tutti gli interessati.