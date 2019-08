Compra una Bmw X6 in internet: versa 10 mila euro ma si accorge che è una truffa

TARVISIO – Ha messo in vendita una Bmw X6 in internet e dopo essersi fatto accreditare come anticipo la somma di 10 mila euro è sparito, dopo aver rinviato più volte l’appuntamento per la consegna dell’auto. E così alla persona truffata, un 41enne sloveno, non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri, visto che il sedicente venditore era un italiano.

Lo sloveno si è rivolto alla stazione di Tarvisio, denunciando l’accaduto e dando il via alle indagini. Il fatto risale al mese di maggio 2019. Dopo una serie di verifiche e approfondimento, i carabinieri sono risaliti a un 21enne trevigiano, che è stato denunciato in stato di libertà per truffa.