Dal Corpo forestale regionale una guida con 27 itinerari

UDINE - Il patrimonio boschivo del Friuli Venezia Giulia è fruibile in 27 itinerari scelti dal Corpo forestale regionale per i visitatori e i turisti che potranno farsi accompagnare da una guida cartacea o più comodamente da una app digitale georeferenziata. È questa la finalità di Camminaboschi Fvg, un'iniziativa editoriale, su carta e su web, realizzata nell'ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario di fondazione del Corpo forestale regionale e coordinata dal Centro didattico naturalistico di Basovizza in collaborazione con tutte le 27 stazioni forestali del Friuli Venezia Giulia.

Versione cartacea e versione digitale

«È un lavoro appassionante e coinvolgente che i nostri forestali hanno svolto davvero con il cuore in occasione di questo anniversario importantissimo» è la definizione che l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, ha dato di quest'opera. Durante la presentazione dell'iniziativa nel palazzo della Regione a Udine, Zannier ha voluto sottolineare «la capacità di questo lavoro di valorizzare la simbiosi tra uomo e natura, mettendo in luce contesti forestali e naturalistici dove si percepisce appieno come l'opera dell'uomo abbia saputo contribuire a plasmare paesaggi di inestimabile bellezza». I contenuti dei due volumi della guida cartacea Camminaboschi, sono disponibili anche in formato digitale attraverso l'indirizzo web camminaboschi.regione.fvg.it, una piattaforma realizzata da Insiel. Da qui si possono visualizzare i 27 itinerari in diverse modalità di rappresentazione della mappa (stradale, aerea, OpenStreetMap, OpenTopMap). La webapp, accessibile da tutti i tipi di dispositivo fisso o mobile, fornisce la descrizione di ciascun itinerario e dei punti di interesse attraverso schede con foto e servizi multimediali, l'altimetria del luogo e - grazie al servizio di indicazione stradale - segnala il punto di partenza e di arrivo del percorso scelto. Lo strumento è pensato per i cittadini del territorio e per i turisti interessati a temi ambientali.

Dove trovare le guide

«Non è un'operazione di pura valorizzazione, ma include finalità di formazione e divulgazione e certamente potrà integrare l'offerta turistica regionale nel settore escursionistico e naturalistico» ha affermato l'assessore, ricordando che «la Regione è già pronta a stampare ulteriori copie e a collaborare affinché la guida possa essere implementata anche in futuro». La webapp è ora disponibile in lingua italiana ma si pensa già ad estendere l'offerta con una versione multilingua. Le guide cartacee invece sono in distribuzione gratuita nelle stazioni forestali regionali e negli Uffici per le relazioni con il pubblico (Urp) della Regione. Alla presentazione hanno preso parte, tra gli altri, anche Diego Masiello e Alessandra Tribuson, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore del Centro didattico naturalistico di Basovizza, e David Licursi, direttore della Divisione Innovation & Projects di Insiel.