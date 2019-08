Spray al peperoncino durante il concerto di Salmo: 2 ragazzine in ospedale

LIGNANO SABBIADORO - La tragedia di Corinaldo non ha insegnato nulla. Durante il concerto del rapper Salmo a Lignano c'è chi si è divertito a creare panico tra il pubblico spruzzando spray al peperoncino. E' accaduto lunedì 12 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro.

Alcuni fan del rapper, una decina in tutti, ha avuto problemi a respirare e così Salmo, quando si è accorto di quello che stava accadendo, è sceso dal palco per soccorrere alcune ragazzine. In due sono finire in Proto soccorso per difficoltà respiratorie.

Il concerto è poi proseguito regolarmente senza ulteriori problemi. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per fare luce sull'accaduto.