Udinese-Milan: già staccati 10.374 biglietti

UDINE – Quella contro il Milan per la prima giornata di Serie A Tim, in programma allo stadio Friuli-Dacia Arena domenica 25 agosto alle ore 18, sarà una grande festa dello sport e del calcio. L'Udinese potrà contare sul calore e l'affetto del territorio di Udine e dell'intera regione Friuli Venezia Giulia per fare risultato contro una big del campionato.

È Udinese-mania, infatti, perché a poco più di una decina di giorni dal match contro il Milan sono stati già venduti 10.374 biglietti, ma tanti ancora sono i posti a sedere disponibili acquistabili attraverso i canali ufficiali della società. Un dato straordinario che si somma ai numeri importantissimi della campagna abbonamenti che ha accompagnato l'estate dei tifosi bianconeri.

Per la sfida contro i rossoneri di Giampaolo sono esauriti i settori Ospiti e la Curva Nord, mentre sono in vendita i tagliandi per assistere allo spettacolo della prima giornata di campionato alla Dacia Arena nei settori della Tribuna Laterale, Distinti e Tribuna Centrale.

I BIGLIETTI DISPONIBILI

- TRIBUNA LATERALE 50 euro (intero), 45 euro (ridotto), 40 euro (under 18)

- DISTINTI 60€ (intero), 55 euro (ridotto), 50 euro (under 18)

- TRIBUNA CENTRALE 70 euro (intero), 60 euro (ridotto), 50 euro (under 18)