Ruba l'auto alla convivente e guida senza patente: fermato dai carabinieri

LIGNANO SABBIADORO – Si è impossessato del mezzo della convivente e nonostante avesse la patente di guida revocata, è stato fermato alla guida dai carabinieri di Lignano Sabbiadoro. A finire nei guai è stato un 35enne pregiudicato da Tricesimo. La vettura su cui viaggiava era stata segnalata alle forze dell’ordine come oggetto di furto.

L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico e di 2,8 grammi di hashish detenuti per uso personale. Il soggetto è stato deferito in stato di libertà con l’ipotesi di reato di ricettazione, porto illegale di coltello, detenzione a uso personale di stupefacenti e guida di automezzo con patente revocata.