Panda finisce addosso a una Moto Guzzi: ferito un 60enne

UDINE – Un centauro di 60 anni è rimasto ferito, nella tarda mattinata di mercoledì 14 agosto, in viale Europa Unita. L’uomo, alla guida di una Moto Guzzi, è stato urtato da una Fiat Panda condotta da una 59enne residente nella periferia udinese.

Il motociclista, residente a Corno di Rosazzo, è finito sull’asfalto ed è stato soccorso dal personale del 118. E’ rimasto ferito in modo non grave ma è stato portato in ambulanza al proto soccorso per gli accertamenti del caso.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale di Udine. Da quanto riferito la Panda, ripartendo dopo una sosta, sarebbe ripartita senza accorgersi dell’arrivo della Moto Guzzi. L'impatto è stato inevitabile.