Uomo fa un volo di 60 metri dal monte Volaia: è grave

FORNI AVOLTRI - La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico ha effettuato due interventi per due persone ferite, una di queste è grave.

Intorno alle 14.30 è arrivata prima una chiamata per una donna infortunatasi lungo la discesa dal monte Avanza, con probabile frattura alla caviglia. Poco dopo un'altra chiamata ha segnalato la caduta per una sessantina di metri di un uomo sul monte Volaia: è grave ma ancora in vita.

L'elisoccorso della regione Fvg è stato prima inviato verso l'Avanza e poi subito dirottato sull'incidente più grave sul Volaia. A soccorrere la donna sul monte Avanza è stato inviato, essendo il velivolo del Suem di Pieve di Cadore già impegnato, l'elicottero della Protezione Civile dalla base di Tolmezzo.