Pentola lasciata sul gas troppo a lungo: cucina distrutta da un incendio

BUJA - Una cucina è andata completamente distrutta in seguito a un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina di piazza Avilla, a San Floreano di Buja. E' accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 15 agosto. La causa del rogo sarebbe una pentola lasciata sul fuoco troppo a lungo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gemona e di Udine che hanno lavorato per ore per riuscire a circoscrivere le fiamme. Oltre al vano cucina sono rimaste danneggiate anche altre stanze dell'appartamento. Fortunatamente gli occupanti dell'alloggio non hanno riportato conseguenze fisiche.