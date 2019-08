Incidente sulla Pontebbana: 3 veicoli coinvolti, 2 persone ferite

DOGNA - Tre veicoli coinvolti e due persone ferite. E' il bilancio dell'incidente verificatosi nel pomeriggio di Ferragosto sulla statale 13 Pontebbana, all'altezza di Dogna. Una Mercedes diretta in direzione Tarvisio, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta, finendo contro una Ford che stava sopraggiungendo. Nello scontro è rimasta coinvolta una terza auto, una Ferrari.

Due, come detto, le persone ferite, fortunatamente in maniera non grave, trasportate in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri. Sul posto anche i carabinieri. Ci sono stati disagi al traffico, con la Pontebbana che è rimasta percorribile a senso unico alternato per qualche ora.