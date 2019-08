Ubriachi al volante: Ferragosto di controlli per i carabinieri

UDINE – Ferragosto di controlli per i carabinieri della provincia di Udine. Sette persone sono state denunciate in stato di libertà e una è stata sanzionata per guida sotto l’effetto dell’alcol.

Il primo fermato viaggiava sulla strada regionale 52, a Enemonzo. L’uomo, 61 anni, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Gli è stata anche tolta la patente. A Sappada altro controllo, con un 29enne di Montebelluna trovato con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,10 g/l. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato affidato a un custode.

A Corno di Rosazzo i carabinieri del Norm di Palmanova hanno sorpreso un 34enne del luogo con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,38 g/l. A Manzano, invece, dopo essere uscito di strada, a un 40enne sono stati riscontrati nel sangue 1,77 g/l di alcol nel sangue.

Due persone denunciate per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest a Tarcento e a San Giorgio di Nogaro, mentre a Carlino è stata ritirata la patente a un 29enne di Marano Lagunare. Nel sangue aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 1,21 g/l. Infine a Udine a finire nei guai è stato un 23enne, con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,12 g/l. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato affidato a un custode. Inoltre, un 20enne di Martignacco che viaggiava sulla stessa auto è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di 8 grammi di hashish.