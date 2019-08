Trasporto studenti: lunedì 19 agosto al via la campagna abbonamenti di Saf

UDINE - Parte lunedì 19 agosto la campagna abbonamenti di Saf dedicata agli studenti per l'anno scolastico 2019/20. L'inizio delle lezioni, stabilito da calendario regionale il 12 settembre, è anche il giorno in cui entrano in vigore gli orari invernali dei servizi. L'abbonamento annuale è riservato agli studenti fino a 26 anni di età ed è valido per 10 mesi consecutivi, da settembre a giugno (o da ottobre a luglio), ed è acquistabile in una delle biglietterie Saf abilitate oppure online su www.webticketing.saf.ud.it.

Novità per l'anno scolastico 2019/2020: un nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato 'Abbonamento scolastico residenti Fvg' che consente un risparmio del 50% sul costo degli attuali abbonamenti scolastici, costituito grazie a fondi regionali. Tutti i dettagli sull’agevolazione sono disponibili sul sito della Regione Fvg e sul sito di Saf, dove già dal 7 agosto scorso è possibile scaricare il modulo di autocertificazione dei requisiti per accedere all’agevolazione. Sarà necessario registrarsi ed accedere al portale inserendo le proprie credenziali e poi seguire le istruzioni della procedura.

L'abbonamento annuale scolastico è nominativo, ed è composto dal tesserino di identità Saf (valido 5 anni dalla data di emissione) e dal tagliando indicante il periodo di validità. Questo va convalidato al momento della prima salita a bordo (se l’abbonamento è stato acquistato online la convalida non è necessaria) e conservato integro per tutta la sua durata assieme al tesserino identificativo. Per richiedere il tesserino è necessario consegnare una foto recente formato fototessera e una copia del documento di identità, e compilare un modulo di richiesta (per i minorenni la richiesta deve essere presentata da uno dei genitori allegando copia del documento di identità dell’intestatario).

Tutte le informazioni su tutte le tipologie di abbonamenti diverso, per esempio di durata mensile o quindicinale, sono disponibili sul sito Saf e nella miniguida all’utilizzo del trasporto pubblico per i servizi scolastici anno 2019-2020 'Saf ti porta a scuola a Udine', nelle principali biglietterie, nelle segreterie degli istituti scolastici e su www.saf.ud.it.

Per ulteriori richieste è a disposizione l’info-point al numero verde Saf 800.915303 (da telefono fisso chiamata gratuita) e da mobile 0432 524406.