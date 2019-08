UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di sabato 17 agosto, prevede cielo in genere poco nuvoloso o temporaneamente variabile per il passaggio in quota di velature anche spesse che a tratti potranno mascherare il sole.

Venti a regime di brezza. Sul fronte delle temperature, in pianura si toccheranno i 30 gradi, sulla costa i 28 gradi.