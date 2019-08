Minacce e violenza ai danni dell'ex fidanzata: denunciato un marocchino

UDINE - Nella notte tra il 2 e il 3 agosto il personale della Squadra Volante di Udine è intervenuto su richiesta di una giovane donna per le condotte vessatorie messe in atto dall’ex fidanzato all’esterno dell’esercizio pubblico dove la stessa stava lavorando. L’uomo, cittadino marocchino, è stato denunciato per i reati di violenza sessuale, lesioni personali e minaccia.

La ragazza, all’arrivo degli agenti, riferiva che l’uomo si era presentato nel locale pretendendo il pagamento di tre mesi di affitto dell’alloggio che avevano condiviso fino a poco tempo prima, accompagnando le sue richieste con gravi minacce. I poliziotti giunti sul posto, oltre a raccogliere le testimonianze dei presenti, hanno ascoltato la donna. Quest’ultima ha raccontato di avere iniziato una relazione sentimentale con il cittadino marocchino a marzo di quest’anno e di avere proseguito la convivenza fino a luglio, nonostante la loro relazione si fosse conclusa subito dopo l’inizio della coabitazione. La ragazza ha aggiunto di avere avuto a fine luglio una lunga discussione con l’ex fidanzato e che questi, al termine della lite, l'avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale, nonostante il suo dissenso, episodio in ordine al quale aveva già reso dichiarazioni ai carabinieri, riservandosi di presentare formale denuncia, e a seguito dei cui fatti il giorno seguente si era dovuta recare al Pronto Soccorso per le lesioni riportate durante l’aggressione.

La giovane, collocata su disposizione dell’Autorità giudiziaria presso una struttura protetta, ha sporto in Questura querela per la violenza sessuale subita a fine luglio, denunciando nel frangente ulteriori comportamenti molesti posti in essere dall’ex fidanzato nei suoi confronti. Lo stesso, infatti, si è ripresentato nei pressi del locale dove lavorava, trattenendosi a lungo, senza proferire parola e continuando a fissarla e ha attivatoun profilo sui social su cui postava delle fotografie di loro due scattate nel periodo della relazione al fine di mettersi in contatto con lei, avendo nel frattempo la ragazza cambiato il numero dell’utenza cellulare proprio per evitare che l’ex fidanzato la continuasse a chiamare.