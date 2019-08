Al via l'iter per il rialzo del ponte stradale sul Tagliamento: già disponibili 18 milioni

LATISANA - «Il rialzo del ponte stradale sul Tagliamento in corrispondenza degli abitati di Latisana e San Michele è un intervento molto atteso dal territorio locale, finalmente attuato dall'amministrazione regionale». Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Maddalena Spagnolo (Lega) dopo un incontro con l'assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, e il presidente di Friuli Venezia Giulia Strade, Raffaele Fantelli.

«Il finanziamento dell'intervento - spiega l'esponente della Lega - è pari a 18 milioni di euro e trova copertura con le risorse previste dal secondo atto integrativo all'accordo di programma Regione/ministero dell'Ambiente del 2011, sottoscritto a febbraio 2018 e approvato con decreto ministeriale a marzo dello stesso anno. L'adeguamento del ponte, come indicato dall'Autorità di Bacino, rientra in un insieme coordinato di interventi prioritari per la sicurezza idraulica lungo il basso corso del fiume Tagliamento e in particolare è finalizzato a rendere compatibile la struttura viaria con il passaggio delle portate di piena, in linea con l'intervento di sopraelevazione del vicino ponte ferroviario, realizzato di recente".

«L'Autorità di Bacino - continua la Spagnolo - ha evidenziato la necessità del rialzo del ponte della strada statale 14, che attraversa il fiume e collega i centri abitati di Latisana e San Michele al Tagliamento, quale priorità d'intervento poiché la sezione idraulica corrispondente può rappresentare un'ostruzione al regolare deflusso delle acque del fiume durante gli eventi di piena. Il Commissario straordinario, Massimiliano Fedriga, ha affidato il progetto a Fvg Strade. E' in via di definizione una convenzione di avvalimento per la gestione dell'opera nelle relative fasi e, in accordo con l'assessorato all'Ambiente, la stessa Fvg Strade - conclude la Spagnolo - inizierà le istruttorie coinvolgendo i Comuni di Latisana e San Michele al Tagliamento a fine settembre o inizio ottobre prossimi».