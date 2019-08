Basket, lunedì di nuovo al lavoro l'Old Wild West Udine

UDINE - Vacanze agli sgoccioli per l'Old Wild West Udine. I giocatori della formazione bianconera si ritroveranno lunedì alle ore 18 al palasport Carnera per iniziare la preparazione precampionato agli ordini del nuovo allenatore Ramagli. Per la quinta volta consecutiva i friulani saliranno successivamente a Gemona del Friuli dove, dal 25 agosto, si alleneranno nelle strutture sportive della città pedemontana. Seguirà un interessante e intenso precampionato in cui capitan Cortese e compagni saranno alle prese, come negli anni passati, con compagini di categoria superiore per testare le proprie forze in vista della nuova annata sportiva.

Molta curiosità e fiducia circondano il progetto bianconero, con un mercato che ha portato ad un parco-italiani di pregio con gli arrivi di Amato da Verona e del cavallo di ritorno Antonutti, nonché con quelli di americani di grande energia come l'ex Brescia Beverly ed il debuttante, in Italia, Cromer. La campagna abbonamenti, ancora in corso, vede staccate oltre 2.300 tessere a riprova dell'entusiasmo dei supporters friulani.

Per quanto riguarda le date già fissate per i primi impegni stagionali bianconeri, sul calendario i tifosi possono già ora annotarsi le seguenti: il 30 ed il 31 agosto si terrà la BH Cup a Lignano, che vedrà la partecipazione anche di Virtus Bologna, Brindisi e della scudettata Venezia; il 20 ed il 21 settembre, a Cividale, si terrà un'altra edizione del Trofeo Pajetta, questa volta abbinato alla SuperCoppa di Lega. Per quest'ultimo torneo la società udinese deve ancora ufficializzare le squadre che parteciperanno insieme alla formazione friulana.