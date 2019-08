Scoppia una lite al Mr Charlie: quattro giovani denunciati

LIGNANO SABBIADORO - Notte movimentata nei bagni della discoteca Mr Charlie di Lignano. E' accaduto tra sabato e domenica, alle 2 del mattino. A fronteggiarsi due ragazzi di Milano e due di Pordenone. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi.

A intervenire sono stati gli addetti alla sicurezza e alcuni agenti in borghese presenti all'interno del locale. Questo ha consentito che la lite potesse degenerare. Addosso a uno dei giovani, infatti, è stato trovato un coltellino.

L’intervento dei poliziotti è stato immediato e discreto, tanto che molti dei presenti non si sono accorti di nulla. I quattro ragazzi, denunciati per lesioni, sono stati presi in carico dal personale del 118 e portati al Pronto soccorso di Latisana per essere medicati.