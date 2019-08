Auto finisce sul guardrail: grave il conducente

POZZUOLO DEL FRIULI - Incidente stradale, nel pomeriggio di domenica 18 agosto, sul tratto di tangenziale che dallo svincolo di Udine Sud conduce verso la rotonda del Bennet. La persona alla guida ha perso il controllo finendo sopra il guardrail ed è rimasta ferita in modo piuttosto grave. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Il sinistro è avvenuto verso le 16

La persona ferita, cittadino straniero residente a Udine, era a bordo di un'Audi. La vettura a un certo punto ha sbandato finendo contro le protezioni. Non sono rimaste coinvolti altri mezzi. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Santa Maria della Misericordia in ambulanza.

Disagi al traffico

Ci sono stati disagi al traffico, con le operazioni di recupero del ferito e del mezzo incidentato che di fatto hanno bloccato la circolazione sull'arteria. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di Mortegliano intervenuti per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cividale per coordinare la bonifica della strada, con la rimozione del veicolo incidentato e la bonifica della carreggiata dai liquidi sversati e dai rottami.