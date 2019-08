Ritrovata viva la donna scomparsa a Forni di Sopra

FORNI DI SOPRA - È stata ritrovata lunedì mattina intorno alle 7.30 la donna scomparsa da Forni di Sopra sabato 18 agosto. I tecnici del Soccorso Alpino della località carnica l'hanno cercata domenica tutto il giorno fino alle 22.30, anche con il supporto di un'unità cinofila, perlustrando le zone di montagna che prediligeva di più nelle sue escursioni.

Non sarebbe in pericolo di vita

Lunedì mattina è stato un abitante di Forni a segnalare la sua presenza all'interno di uno stavolo in località Palas. Sapendo che la stavano cercando ha sbirciato all'interno tra le assi dello stavolo intravedendo un sacco a pelo. Il manufatto era chiuso dall'interno. La donna è stata affidata ai medici dell'ambulanza e condotta a Tolmezzo: non sarebbe in pericolo di vita.