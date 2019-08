Al Parco del Cormor torna Passion ’90!

UDINE – Per una sera stop al tran tran quotidiano, basta con la frenesia. Via i cellulari. Spazio solo alla bella musica per rivivere tante emozioni, quelle stesse che nel decennio dei fantastici ’90 hanno fatto battere i cuori di molti. Al Parco del Cormor (ingresso libero) torna Passion ’90. La nuova summer edition (da un’idea di Checco Peloi, Davide Jolly, Gio Andreotti e Julio Montana) sarà un evento, come ormai tutti sanno, dedicato a chi quegli anni li ha vissuti, a chi li ha ancora stampati nella memoria, ma anche a chi non c’era, e quella musica la sente vibrare nelle vene! Insomma, è tutto pronto per una serata fatta di divertimento, buona musica e tante sorprese.

Appuntamento a sabato 24 agosto, al Parco del Cormor dove si comincerà, dalle 20, con la cena su prenotazione (i posti sono limitati) con menù a scelta. Il cuore pulsante di Passion ‘90 – Summer edition (ingresso libero) inizierà a battere alle 21.30, con il dj set, tutto dedicato alla miglior musica degli ‘special nineties’, accuratamente selezionata da Checco dj & Julio Montana, accompagnato dalla voce di Mr. Matthews, con le foto di Marco Zam. Info e prenotazioni tavoli: Passion '90, 349.3809588, Parco del Cormor, 366.5423415, Facebook. Durante la serata ci saranno anche tantissimi gadget targati Passion ’90!

‪#‎passion90, questo l’hashtag ufficiale, è possibile grazie al sostegno di KOKI print & visual communication, Apu Gsa Udine, OSSOAuto, Logica Spedizioni, Ottica l’Occhiale, The Black Stuff - irish pub (Udine), Party Time Summer Tour, Sound & Light di Daniele Del Mestre.