La Questura chiude per una settimana il Mr Charlie

LIGNANO SABBIADORO - Dopo la rissa scoppiata nei bagni del locale lo scorso week-end, la Questura di Udine ha deciso di chiudere per una settimana la discoteca mister Charlie di Lignano. Il provvedimento è stato notificato mercoledì 21 agosto dagli agenti della Polizia. La decisione di sospendere la licenza per 7 giorni è stata decisa dal questore dopo le liti verificatesi nel locale nei mesi di luglio e agosto (in entrambi gli episodi, oltre ai feriti, ci sono state denunce).

Il provvedimento è stato adottato in base all’articolo 100 del Tulps, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. Nell'ultima rissa a fronteggiarsi erano stati due ragazzi milanesi (addosso a uno dei quali è stato trovato un coltellino) e due pordenonesi.