UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 22 agosto, prevede, su pianura e costa, cielo in prevalenza poco nuvoloso con Borino, più sostenuto a Trieste e in genere sulle zone orientali.

Sulla zona montana cielo da poco nuvoloso a variabile con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale al pomeriggio. Farà ancora piuttosto caldo.