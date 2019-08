Sport, Fedriga: «Udinese realtà preziosa anche per promuovere il turismo»

UDINE - Un'occasione per salutare giocatori, staff tecnico e dirigenti a pochi giorni dall'esordio in campionato, previsto domenica prossima contro il Milan, e per sottolineare il valore dello sport quale collante sociale e veicolo di promozione turistica del territorio. Ospite dell'Udinese, il governatore Massimiliano Fedriga (accompagnato allo stadio Friuli dagli assessori al Turismo, Sergio Emidio Bini, e allo Sport, Tiziana Gibelli, nonché dal direttore generale di PromoTurismo Fvg, Lucio Gomiero) ha voluto così rimarcare la vicinanza dell'amministrazione alla squadra bianconera, ambasciatrice del Friuli Venezia Giulia nel mondo. A fare gli onori di casa il direttore generale Franco Collavino, il responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo Alberto Rigotto e il direttore Area Tecnica Pierpaolo Marino.

Binomio sport-turismo

Rivolgendosi agli uomini di mister Tudor, radunatisi nel cerchio di centrocampo, Fedriga ha posto l'accento su quanto lo sport non rappresenti solo l'esaltazione di qualità tecniche e atletiche ma, ben di più, un punto fermo su cui consolidare, attraverso il sacrificio e il lavoro, la rete di relazioni umane che è alle fondamenta della nostra società. Particolare attenzione è stata infine attribuita al binomio sport-turismo che, secondo Fedriga, costituisce «una delle maggiori risorse per la promozione del Friuli Venezia Giulia, che deve saper sfruttare nel migliore dei modi le opportunità offerte dall'incontro con i tifosi di altre città e, soprattutto, dalla visibilità garantita dai media a campionati di vertice come quello di Serie A».

Orgoglio Udinese

«E' stato un bel momento - ha dichiarato Collavino - perché ha salutato la squadra a cui ha rivolto l'in bocca al lupo per la nuova stagione, richiamando l'importanza della collaborazione tra l'Udinese Calcio e la Regione oltre al senso di appartenenza dei calciatori rispetto al territorio. Senso di appartenenza, tra l'altro, già ben applicato. Siamo orgogliosi come Udinese Calcio di essere ambasciatori della nostra regione in tutto il territorio nazionale e internazionale».