UDINE - Va in ospedale per tentare di perdere peso e scopre di essere incinta. E' accaduto al Santa Maria della Misericordia. La vicenda è emersa grazie al medico che ha visitato la donna, il quale ha postato su Facebook la foto di un'ecografia (ovviamente in forma anonima) e di una ricetta con questo commento: «il lavoro del medico è raramente monotono. Talvolta però capita di dare delle notizie inaspettatamente belle»

La donna si era decisa a rivolgersi a uno specialista in malattie metaboliche e diabetologia nel tentativo di perdere peso. Dagli approfondimenti clinici effettuati, però, il dottore ha scoperto che la signore era incinta di 30 settimane. Un comportamento che è stato stigmatizzato dall'Azienda sanitaria, che ha annunciato provvedimenti finalizzati a far comprendere l'utilizzo corretto dei social network.