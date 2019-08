Il terminal Nord saluta l'estate con un aperitivo 'salva patente'

UDINE - Il parco commerciale Terminal Nord ha deciso di salutare l’estate con un aperitivo all’insegna della salute, in grado di mettere «al sicuro» la patente. Un aperitivo insolito in Friuli, rigorosamente analcolico, alternativo. L’evento si chiama Juice e l’appuntamento è per sabato 24 agosto. Si parte già dal mattino, dalle 10 alle 12, con lo spettacolo di un giocoliere, caricature gratuite per i bambini a opera di un caricaturista e il trucca bimbi. In attesa del calar del sole.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, si potrà godere della soave musica di un arpista e poi spazio all’aperitivo 'salva patente'. Due stand saranno a disposizione, fino alle 21, per drink a base di frutta, salutari estratti per un insolito aperitivo accompagnato dalla musica dei dj Dante Noselli e Luca Effe.

Musica, festa e divertimento a tutta salute, 'sans souci' come dicono i francesi, ovvero senza preoccupazioni, quelle di tornare a casa senza il rischio di andare incontro a brutte sorprese.