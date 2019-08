'Recruiting Day' a Lignano per lavorare in montagna durante l’inverno

LIGNANO SABBIADORO - Giovedì 5 settembre 2019, dalle 9 alle 17, negli spazi dello sportello di Lignano Sabbiadoro in Villaggio Europa numero 115, si svolgerà il 'Recruiting Day' con riferimento alle opportunità occupazionali nel settore turistico alberghiero per la stagione invernale in Alto Adige (Val Pusteria, Val Badia, Val Venosta) e in Austria, nella regione salisburghese.

Ecco quali sono le figure professionali ricercate

Con questa iniziativa prosegue la buona collaborazione instaurata oramai da diversi anni tra i servizi per il lavoro della Regione Fvg e la Ripartizione lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano e, quest’anno, anche con l’Arbeitsmarktservice Salizburg.

Con il supporto della rete Eures per la mobilità dei lavoratori all’estero, saranno effettuati i primi colloqui e raccolti i curricula dei lavoratori interessati. I profili professionali ricercati per poter lavorare in Alto Adige e in Austria nella prossima stagione invernale sono i seguenti: segretaria o segretario d’albergo (con conoscenza della lingua tedesca e inglese), cameriera o cameriere sala/ristorante (con conoscenza della lingua tedesca), barista (con conoscenza della lingua tedesca), cuoca o cuoco, massaggiatrice o massaggiatore.

Le informazioni per la consegna del cv

I lavoratori in possesso dei requisiti richiesti potranno presentarsi spontaneamente allo sportello di Lignano Sabbiadoro in Villaggio Europa 115, portando con sé un curriculum vitae.

Per informazioni o per l’invio del cv, qualora impossibilitati a proporsi di persona, è possibile rivolgersi al Centro per l'impiego di Latisana in orario d’ufficio (dalle 9 alle 13), chiamando il numero 0432-207832 oppure inviando una mail a: cpi.latisana@regione.fvg.it.