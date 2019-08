Cade dalla bici scendendo dalla Val Bartolo: grave trauma facciale per una donna

TARVISIO - Due gli interventi della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico nel pomeriggio di sabato 24 agosto.

La prima chiamata è arrivata alle 15.30 per una ciclista di Udine del 1973, B.F., che ha subito un grave trauma facciale cadendo in discesa lungo la strada sterrata con segnavia Cai 509 in Val Bartolo. E' stata subito soccorsa dal medico del Soccorso Alpino in attesa dell'arrivo dei sanitari a bordo dell'ambulanza, che l'hanno poi affidata all'elisoccorso, giunto nella piazzola di atterraggio dei Vigili del fuoco di Tarvisio. La donna è stata portata a Udine.

Poco dopo, intorno alle 16.40, gli stessi soccorritori si sono spostati sulla ss 54 nella galleria di Cave del Predil dove sono stati chiamati a supporto dei Vigili del fuoco per un motociclista cecoslovacco del 1966 che ha impattato con un altro mezzo subendo diversi traumi. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo.