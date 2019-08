Sistemi anti-drone: azienda friulana al top per monitoraggio e prevenzione

UDINE - Ormai non c’è giorno che non si parli di droni. E sempre di più si tratta di allarmi per la sicurezza di cose o persone, come avvenuto qualche giorno fa a Lignano poco prima dell’esibizione delle Frecce Tricolori, o più di recente a Roma, a Castel Sant’Angelo. Ma non mancano nemmeno le criticità legate alla privacy di privati cittadini e imprese, con le ricognizioni dall’alto di ville e resort che ormai sono all’ordine del giorno.

Patto Friuli-Israele

Una vera e propria emergenza che ha spinto un’azienda friulana, Md Systems, già diversi anni fa, ad avvicinarsi a questo settore, stringendo una partnership con l’israeliana Mc Tech (leader mondiale nel settore). Due realtà d’eccellenza nei propri campi di azione, che si sono mosse prima delle dirette concorrenti e sono riuscite, sfruttando le evoluzioni tecnologiche impiegate anche nel mondo militare, a mettere a punto un sistema anti-drone in grado di neutralizzare ciò che sorvola, senza autorizzazione, uno spazio pubblico o privato.

La differenza rispetto ai concorrenti è che non si limita a rilevare la presenza di droni, ma è in grado di localizzarli, prenderli in carico e neutralizzarli.

Sistema per privati ed enti pubblici

«Abbiamo sviluppato una doppia applicazione per il nostro sistema – spiega Marco Cavalli, security manager di Md Systems –. La prima è dedicata agli eventi pubblici, con un’apparecchiatura piuttosto sofisticata capace di neutralizzare un drone a centinaia di metri di distanza. La seconda applicazione è dedicata all’ambito privato, per proteggere abitazioni, resort e yacht». Ed è proprio questa la novità lanciata sul mercato in quest’estate 2019: un impianto anti-drone di dimensioni ridotte (è contenuto in una valigetta) che può essere utilizzato da chiunque per difendere la propria privacy. «In questo caso – chiarisce Cavalli – ci rivolgiamo a una fascia di popolazione che desidera tutelare la propria vita privata ed è disposta a investire in tecnologia per riuscirci. C’è anche un risvolto legato alla sicurezza, in quanto spesso i ladri utilizzando i droni per riprendere le case dall’alto e capire come e dove intervenire per pianificare un furto». Tutte applicazioni che Md Systems è in grado di fornire 'chiavi in mano' con la sua unità mobile, attrezzata non solo con il sistema anti-drone, ma anche con un kit di videosorveglianza ad alta definizione dotato anche di riconoscimento facciale. Un servizio ideale per garantire la massima sicurezza in occasione di eventi pubblici ad alta partecipazione.

Novità anche in campo sanitario

C’è un’altra novità che Md Systems sta lanciando sul mercato. Si tratta dell’Air Medical Team, un service con medici altamente qualificati pronti a intervenire in occasione di meeting e grandi eventi a cui partecipano vip e personalità di alto rango (personaggi dello spettacolo, politici o imprenditori). Un sistema sviluppato insieme alla Omnia Secura Servizi.