Alza il gomito e si mette a dormire sul tettuccio di un'auto: 24enne denunciato

UDINE – Dopo una notte di festa si è messo a dormire sul tettuccio dell’auto. Ma è stato notato dagli agenti delle Volanti, che hanno cercato di farlo desistere dal suo intento. La vettura in questione, parcheggiata in piazza Primo Maggio, il 24enne dell’hinterland udinese, la conosceva bene, trattandosi di quella della madre di un suo amico.

All’arrivo degli agenti il giovane è sceso dal tettuccio ma si è addormentato sul cofano. I poliziotti hanno cercato di identificarlo ma dopo diversi tentativi il 24enne ha dato in escandescenza, rifiutandosi di salire in auto per essere accompagnato in questura.

Il 24enne è stato denunciato per danneggiamento, resistenza e pubblico ufficiale e, non contento, anche per oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo il riconoscimento, uscendo dagli uffici di Polizia di viale Venezia, ha pensato bene di apostrofare l’agente che l’aveva fermato con un insulto.