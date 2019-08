Clandestino si rifugia nella roggia e resta in mutande

UDINE - Alla vista degli agenti è fuggito, rifugiandosi nella roggia e restando in mutande. E' accaduto sabato sera in centro, a Udine, nella zona di via Valvason. L'uomo, un 27enne ghanese, clandestino, era in sella a una mountain bike. Appena si è accorto che gli uomini in divisa lo volevano fermare per un controllo (era già stato oggetto di un provvedimento di espulsione), ha lasciato tutto e ha provato a seminarli a piedi.

Ha raggiunto via Zanon buttandosi nella roggia e tentando di nascondersi sotto i ponticelli. E' arrivato fino alla fine della roggia, a ridosso di via del Poscolle, restando solo in mutande dopo essersi tolto tutti i vestiti. A quel punto è stato raggiunto dai poliziotti che hanno cominciato una lunga trattativa per farlo uscire dall'acqua.

Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco e il personale del 118. Dopo 45 minuti l'uomo è stato caricato su una Volante e portato per accertamenti al pronto soccorso. Non ha riportato conseguenze. E' stato denunciato per immigrazione clandestina e per interruzione di pubblico servizio (a causa del massiccio spiegamento di forze dell'ordine).