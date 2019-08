UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 27 agosto, prevede, su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, variabile dal pomeriggio con la possibilità di qualche rovescio o breve temporale. Più bassa la probabilità in pianura. Sulla costa al mattino soffierà Borino, in giornata brezza. Temperature ancora oltre la norma del periodo.

