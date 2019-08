Alla Grotta Nuova di Villanova arriva Paolo Forte

LUSEVERA - Un concerto al buio, nel cuore della Grotta Nuova. La stagione degli eventi estivi alle Grotte di Villanova, nel Comune di Lusevera, prosegue anche nel mese di settembre con un appuntamento particolarmente atteso. Domenica 1 settembre, alle 17.30, ci sarà il concerto di Paolo Forte, giovane e talentuoso fisarmonicista.

IL CONCERTO - Il pubblico sarà accompagnato attraverso il ramo principale della Grotta Nuova, per quasi un chilometro e mezzo, fino alla maestosa Sala Regina Margherita. Sarà un’occasione unica per visitare tutto il percorso attrezzato e anche una parte della grotta che non è ancora mai stata aperta al pubblico. Alla fine del percorso ad attendere i visitatori ci sarà il suono della fisarmonica. «Un’esperienza veramente imperdibile - assicurano gli organizzatori -. Il suono della fisarmonica in completa armonia con i suoni naturali della grotta: un viaggio musicale al buio in un luogo magico e millenario. Si raccomandano abiti caldi e scarpe da trekking visto il numero di scalini e la temperatura di 11 gradi. Per chi volesse godersi lo spettacolo stando seduto è consigliato un tappetino (come quelli da yoga) o uno sgabellino leggero». Per partecipare è necessaria la prenotazione.

INFO - Per informazioni scrivere a tizcaver@gmail.com o chiamare il numero 347-8830590 (WhatsApp). Ritrovo alla reception grotte alle 17. Per tutto il mese di settembre, il percorso turistico rimarrà aperto e visitabile tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30. Per informazioni contattare la reception al numero 0432-787915. Per prenotazione comitive e scuole chiamare il 389-4488965 mentre per rimanere aggiornati sugli eventi è possibile visitare il sito internet www.grottedivillanova.it o la pagina Facebook.