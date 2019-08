Udine: le fiamme distruggono un'auto in via del Bon

UDINE - Attorno alle 4 di mattina del 27 agosto una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via del Bon (all’altezza di via della Polveriera), a Udine, per spegnere le fiamme che hanno avvolto un’automobile.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Per cause in fase di accertamento, come anticipato dal Messaggero Veneto, una Volkswagen Touran, che si trovava all’esterno di un’abitazione, è stata divorata dal fuoco. Il veloce intervento dei pompieri, arrivati sul posto assieme a due volanti della polizia, ha evitato che le fiamme arrivassero fino alle altre auto in sosta.