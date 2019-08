Controlli a tappeto della Polstrada: 184 infrazioni registrate e "via" 419 punti

LIGNANO - Controlli a tappeto da parte della polizia stradale nella zona di Lignano Sabbiadoro. La scorsa settimana sono stati controllati 537 veicoli, 261 persone sono state sottoposte ad accertamenti con etilometro o precursore: un conducente è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a 0,8, un altro è risultato positivo al test per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Le infrazioni registrate sono state 184, 419 i punti decurtati; ben quattro le patenti di guida (più tre carte di circolazione) ritirate. Sono state poi contestate 35 violazioni (anche a due autisti professionali) per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Fra le persone sanzionate anche un guidatore straniero: circolava in autostrada leggendo il tablet, che sorreggeva con la mano destra.

