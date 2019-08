Per scappare a un controllo si era buttato nella Roggia: sarà rimpatriato

UDINE - Sabato scorso alla vista degli agenti è fuggito, e ha deciso di «rifugiarsi» nella roggia, in mutande. Lunedì 26 agosto, lo stesso uomo, un 27enne ghanese, clandestino, è stato accompagnato al «Centro di permanenza per i rimpatri» (CPR) di Bari da personale della polizia di Stato di Udine. Da lì sarà rimpatriato nei prossimi giorni. Irregolare da quasi 5 anni, per lui erano già stati emessi diversi decreti di espulsione, tutti puntualmente inottemperati, motivo per il quale è stato più volte denunciato. Lo straniero durante la sua permanenza in Italia ha anche stretto una relazione sentimentale con una cittadina udinese. Storia finita con una denuncia per maltrattamenti e le lesioni personali.

LA FUGA NELLA ROGGIA - Il ghanese, la sera del fermo, non appena si è accorto che gli uomini in divisa volevano procedere con un controllo, si è dato alla fuga. A quel punto ha lasciato la bici su cui viaggiava e ha provato a seminarli a piedi. Arrivato in via Zanon si è buttato nella roggia e ha tentato di nascondersi sotto i ponticelli. E' arrivato fino alla fine della roggia, a ridosso di via del Poscolle, restando solo in mutande dopo essersi tolto tutti i vestiti. A quel punto è stato raggiunto dai poliziotti che hanno cominciato una lunga trattativa per farlo uscire dall'acqua. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco e il personale del 118. Dopo 45 minuti il 27enne è stato caricato su una volante e portato per accertamenti al pronto soccorso. E' stato quindi denunciato per immigrazione clandestina e per interruzione di pubblico servizio (a causa del massiccio spiegamento di forze dell'ordine).