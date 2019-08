Incidente sul lavoro a Maniago: tre feriti, uno è grave

MANIAGO - Grave incidente sul lavoro in un'azienda di Maniago, nel pordenonese, poco dopo le 16.30 del 27 agosto. Il bilancio è di un operaio rimasto ferito molto gravemente e altri due in modo più lieve.

Tre feriti, uno è gravo

In quanto alle cause che hanno provocato l'incidente alla Recycla - un'importante realtà che ha sede nella zona industriale e che si occupa della gestione e del trattamento dei rifiuti riciclabili - sono in corso i dovuti accertamenti. Sul posto sono presto giunte due squadre del distaccamento locale dei Vigili del fuoco. La persona rimasta ferita in maniera più seria è stata elitrasportata all’Ospedale di Udine. Sul posto, assieme ai pompieri, sono arrivai anche i carabinieri della stazione di Maniago e personale servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.