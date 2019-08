FLAIBANO - Voleva schivare un camion che arrivava dalla parte opposta e che si era «allargato» troppo nella sua corsia, ma il suo tentativo lo ha portato a uscire di strada. L'autoarticolato che stava guidando (carico di cosce di prosciutto) si è poi adagiato su un fianco. Questa la ricostruzione dell'autista del mezzo, un piemontese, che è rimasto lievemente ferito nell'incidente avvenuto all'altezza di Flaibano, lungo la strada regionale 463, attorno alle 2 della notte fra il 27 e il 28 agosto.

I soccorsi

L'uomo è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di San Daniele. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti poi i vigili del fuoco di San Daniele del Friuli e di Codroipo che hanno dovuto chiudere la statale per poter rimettere il mezzo in carreggiata (possibile solo grazie all'ausilio di una gru) e rimuovere il carburante e i prosciutti.

Camion di prosciutti si ribalta a Flaibano: ferito l'autista (© Vigili del fuoco)

Camion di prosciutti si ribalta a Flaibano: ferito l'autista (© Vigili del fuoco)