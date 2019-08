Schianto frontale a Venzone: madre e figlia di 8 anni elitrasportate a Udine

VENZONE - Schianto frontale a Venzone, in località Carnia, lungo la statale 13 Pontebbana. Nell'incidente, che è avvenuto attorno alle 22.30 del 27 agosto, sono rimaste ferite una donna di 29 anni e la figlioletta di otto.

L'INCIDENTE - La Fiat Idea su cui viaggiavano madre e bimba si è scontrata con una Giulietta Alfa Romeo, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Osoppo, intervenuti per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. Entrambe sono state elitrasportate all'Ospedale di Udine. Le loro condizioni sarebbero serie ma non sono in pericolo di vita. A chiamare i soccorsi sono stati gli occupanti dei veicoli e alcuni automobilisti di passaggio. Dalla centrale Sores di Palmanova è stata inviata sul posto anche un'ambulanza, oltre all'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Assieme agli uomini dell'Arma sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo.