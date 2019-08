Arrestata 22enne pluripregiudicata responsabile di numerosi furti in appartamento a Udine

UDINE - Era ricercata dal 2015, sulla sua testa pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria austriaca, ma anche dalla Procura friulana. Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato una 22enne pluripregiudicata, di origine croata. Il fermo è avvenuto a Ostuni, in Puglia.

FALSE IDENTITA' - La giovane, conosciuta con numerose false identità, è responsabile di numerosi furti in appartamento a Udine, ma anche in Austria. In totale deve scontare circa dieci anni di reclusione. In città la 22enne ha compiuto diversi furti e una rapina in casa di una anziana. Nella cittadina pugliese è stata individuata mentre usciva da un palazzo. Con lei altre due donne croate. Le tre sono state trovate in possesso di arnesi da scasso e di due paia di orecchini in argento. Per tutte e tre è stata avviata la procedura per l'applicazione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Ostuni. La Corte d'Appello di Lecce dovrà ora sentenziare sull'estradizione della 22enne in Austria.