Tentato furto in un hotel di Udine: 44enne arrestato

UDINE - Stava cercando di rubare un computer portatile e uno smartphone. L'uomo, un cittadino italiano 44enne, è stato però colto in flagranza di reato e arrestato.

IL TENTATO FURTO - Attorno alle 11.45 del 27 agosto, alla sala operativa della Questura di Udine è arrivata la segnalazione: una persona si aggirava con fare sospetto all’interno di un albergo del centro. Gli agenti di una volante, arrivati subito sul posto, hanno identificato all’interno della hall un uomo di 44 anni che trasportava una borsa con un pc all’interno. Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno consentito di appurare che il 44enne ​​​​​​, poco prima, aveva sottratto il computer dall’interno della camera di un dipendente della struttura alberghiera, dove si era introdotto furtivamente. Successivamente, poi, era riuscito a rubare, e nascondere sotto i cuscini di un divanetto per poi riappropriarsene in un secondo momento, lo smartphone di un’addetta alle pulizie, 'recuperato' all’interno di uno spogliatoio-ripostiglio a uso esclusivo dei dipendenti. L’uomo, con diversi precedenti, è stato arrestato e portato in via Spalato a disposizione dell’autorità giudiziaria.