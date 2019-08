Friuli Doc: ecco gli eventi musicali in programma

UDINE - E' iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizion di «Friuli Doc – vini, vivande, vicende, vedute». Il venticinquesimo appuntamneto con la kermesse enogastronomica e culturale ospitata dal capoluogo friulano proporrà un programma trasversale adatto a tutte le età e a tutti i gusti. L'inaugurazione, prevista per il 12 settembre in piazza Libertà alle 17.30, sarà condotta dalla giornalista di Udinews Tv Giorgia Bortolossi, mentre a tagliare il nastro sarà la testimonial, il volto femminile della Formula 1 di Sky, Federica Masolin. L'evento proseguirò fino al 15 settembre con il concerto di chiusura che vedrà salire sul palco di piazza Libertà Noemi. Ecco gli eventi musicali giorno per giorno.

PIAZZA LIBERTÀ

12 settembre, alle 21.30.

Banda Giovanile Anbima del Friuli Venezia Giulia. I giovani musicisti friulani della Banda Giovanile Anbima del Friuli Venezia Giulia proporranno una raffinata scelta di brani volti a valorizzare la ricchezza musicale contemporanea del patrimonio nazionale e internazionale.

13 settembre, alle 21.30

Ruggero de i Timidi. Crooner impacciato, cantante beat nostalgico, un mix surreale tra un’orchestra di fine anni ’50 e il grande Freak Antoni. Ruggero de i Timidi è il cocktail perfetto che mescola modernità e sano vintage, rompendo tutti i tabù. E lo fa con canzoni diventate veri e propri inni, sia dal vivo che attraverso milioni di visualizzazioni su YouTube.

14 settembre, alle 21.30

The Mad Scramble. In programma un live con il loro sound groove, creato da ricche ritmiche di batterie e percussioni, latin & jazzy, piano, chitarre funky, fiati soul e basso black per una scatenante sessione di funk, soul e R&B, che da anni riscalda le piazze di tutta Europa e America.

15 settembre, alle 21.30

Noemi. L’artista dei successi «Briciole», «Sono solo parole», «Vuoto a perdere», «Bagnati dal sole» e molte altre ancora sarà live per una serata dedicata alla black music: la cantante porterà sul palco i suoi brani più celebri rivisitati in chiavi blues assieme alle cover dei più grandi artisti internazionali che hanno influenzato la sua meravigliosa carriera.

CASTELLO DI UDINE

12 settembre, alle 21.30

Rumatera. La band punk rock veneziana, unisce la tradizione della propria terra e l’uso del dialetto al vero punk rock californiano, per un risultato unico nel panorama musicale italiano. Negli anni hanno collezionato partecipazioni a festival italiani e internazionali, con strepitosi successi in Europa e in America.

14 settembre, alle 13

e-Lisa. Dj e producer friulana, nei suoi set ama rivisitare i più grandi successi dance sia con inediti mash-up sia con l’utilizzo di strumentazioni analogiche. Negli ultimi anni ha suonato in importanti festival come il Wish Outdoor e ha aperto i concerti di grandi band e artisti come Martin Garrix, Sfera Ebbasta, Subsonica, Samuel e Giuliano Palma.

13 settembre, alle 21.30

#VoltaLaCarta racconta Fabrizio De André a 20 anni dalla sua scomparsa. Il tutto riarrangiando i brani seguendo lo stile della Premiata Forneria Marconi, anche per celebrare i 40 dallo straordinario concerto con De André.

14 settembre, alle 21.30

Micol Arpa Rock. Unica arpista rock d’Europa, Micol è riuscita a contaminare uno strumento antico come l’arpa con la musica rock, e a farsi ammirare per i suoi particolari arrangiamenti di brani che hanno fatto la storia del rock: dai Led Zeppelin ai Nirvana, Genesis, David Bowie, Pink Floyd, senza tralasciare le hit pop, dai Coldplay a Michael Jackson.

15 settembre, alle 13

Movie Sound Brass. Il gruppo, formato da 6 trombe e 3 flicorni soprani accompagnati da trombone, basso tuba e batteria, propone un repertorio vario che spazia all’interno del mondo delle colonne sonore di celebri film del passato e del presente, tra cui Jurassic Park, The Mission, La vita è bella, The Blues Brothers, Amarcord, Il fantasma dell’opera e molti altri.

15 settembre, alle 21.30

Rhythm and Blues Band. 18 musicisti d’eccezione vi faranno vivere una serata all’insegna del rhythm & blues e del soul con un repertorio che comprende i brani dei più grandi cantanti del R&B come Otis Redding, Wilson Pickett, Aretha Frankin, Sam & Dave e numerosi altri brani di successo che hanno sviluppato il R&B fino ai giorni nostri.

LARGO OSPEDALE VECCHIO

12 settembre, alle 21.30

Living Dolls. L'affermata cover band completamente al femminile spazia tra il rock e il pop che piace a tutte le generazioni proponendo un ampio repertorio di quasi duecento brani. Sono particolarmente apprezzate per le loro esibizioni live ricche di energia e per la qualità e il livello tecnico delle interpreti che compongono il gruppo.

13 settembre, alle 21.30

Cinque uomini sulla cassa del morto. Il giovane gruppo musicale originario di Cividale, che vanta due album in studio, nelle sue canzoni unisce la musica popolare - soprattutto irlandese grazie all’uso del violino e di sonorità folk - e il cantautorato italiano, da De André ai Modena City Ramblers. Il gruppo ha aperto il concerto della band indie rock dei Franz Ferdinand.

14 settembre, alle 13

Amici della fisarmonica Fvg – Trio Riguladot. Intrattenimento con la musica carnica e friulana grazie al trio Riguladot, che da anni promuove la cultura musicale friulana nei principali festival italiani esibendosi con la fisarmonica a piano, liron e chitarra.

14 settembre, alle 21.30

MayDay28. Il gruppo propone al pubblico un mix di suoni e successi rock e blues dagli anni ’50 ai giorni nostri, una travolgente cavalcata lungo diversi decenni della storia della musica, con aggiunte al repertorio di cover e brani inediti scritti e musicati dalla carismatica cantante e front girl Sara Serodine.

Domenica 15 settembre, alle 13

Amici della fisarmonica Fvg – Gli Squali. Il gruppo è da molti anni impegnato nella conservazione e salvaguardia della cultura musicale popolare del Friuli. Vanta esibizioni, assieme a vari gruppi folk friulani, in festival in Brasile, Canada, Grecia, Belgio, Spagna, Portogallo e Francia.

15 settembre, alle 21.30

Nuovo Fronte – Vasco Tribute Band. La band, tributo carismatico al rocker Vasco Rossi, si distingue per coinvolgimento e qualità musicale. Si è esibita nei più importanti locali del Veneto, Friuli, Trentino e Lazio…arrivando fino in Svizzera. La missione è chiara: divertirsi e far vibrare il pubblico con le canzoni del Blasco.

GRUPPI ITINERANTI

12 settembre, alle 17.30

Gruppo Medievale Pracchiuso. Il gruppo medioevale di Borgo Pracchiuso sfilerà durante l’inaugurazione di Friuli Doc 2019 esibendo i costumi tipici dell’epoca per una memorabile rivisitazione storica.

13 settembre

Amici della fisarmonica FVG - Trio Val Cornappo. Il Trio si esibirà tra le vie del centro promuovendo la musica friulana con le diatoniche delle Valli del Torre e del Natisone grazie all’armonica diatonica, la fisarmonica a piano e il bassotuba. Il trio da anni si esibisce ottenendo ampi consensi in Austria, Slovenia, Francia e Croazia.

14 settembre, alle 18

Lis Sisilutis di Attimis. Il gruppo folkloristico di ballerini, composto da 8 coppie di adulti e 9 coppie di bambini, si esibirà tra le vie del centro con l’intento di tramandare la tradizione e far conoscere il territorio e la cultura friulana, il tutto accompagnato dalle note di fisarmoniche.

15 settembre – Loggia del Lionello – pomeriggio

Gruppo Stelutis di Udin Domenica. «Folcloredoc, un biel balâ in ligrie con li «Stelutis di Udin»: laboratorio di danza folcloristica friulana proposto dal Gruppo folcloristico Stelutis di Udin aperto a tutti i visitatori di Friuli Doc 2019.