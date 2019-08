Luca Carboni alla Village Night dell'Outlet di Palmanova

AIELLO - Al Palmanova Outlet Village è tutto pronto per la «Village Night», l’evento Summer Fest 2019 firmato «Last of Fashion», che unisce sotto un unico denominatore degustazioni, musica e territorio.

ECCELLENZE - Sabato 31 agosto, a partire dalle 19, le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e quelle dei territori della Land of Fashion troveranno casa tra le vie dello shopping. Musica live, shopping a prezzi convenienti e i migliori sapori del territorio saranno gli ingredienti di una serata davvero unica. Il Village, inoltre, regalerà ai suoi ospiti il concerto gratuito di Luca Carboni, uno tra i cantanti più amati dal grande pubblico.

LUCA CARBONI - A partire dalle 21, Luca Carboni porterà al Village il suo fortunato «Sputnik Tour». Tutti i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte, con esclusivi sconti e start up della nuova collezione autunno/inverno. La Village Night sarà impreziosita dalla Street Music, sia in pre-show dalle 19 alle 21 che dalle 22.30 fino a mezzanotte.

DEGUSTAZIONI - A partire dalle 19, nelle quattro isole di degustazione, appositamente allestite per questo evento, sarà possibile gustare, in un percorso unico, le eccellenze del territorio con 24 delle migliori cantine del Friuli Venezia Giulia: Bastianich, Bolzicco, Broilo, Ca’ Di Bon, Castello Di Spessa, Dario Coos, De Lorenzi, Di Lenardo, Fossa Mala, Cà Ronesca, Kurtin, La Ginestra, Livon, Moschioni, Norina Pez, Orzan, Perusini, Poggiobello, Renzo Sgubin, Specogna, Tenute Tomasella, Terre Rosse, Tiare, Valpanera. Un’isola ospiterà i vini della Land of Fashion: per la Puglia San Marzano, Torrevento, per il territorio del Franciacorta La Montina, Bersi Serlini, per la Toscana Consorzio Chianti, Consorzio Vino Nobile di Montepulciano e, infine, per il territorio mantovano il Consorzio Vini Mantovani e Lugana. Un’isola, infine, vedrà la presenza di 7 birrifici artigianali: Birrificio Cittavecchia, Borderline Brewery, Forum Iulii, L’Olmaia e Sauris Agri Beer – Zahre Beer, Birrificio Collesi e Birrificio Ebers Beers. La degustazione itinerante avverrà, come nelle passate edizioni, tramite l’acquisto di 3 «gettoni» al costo di 10 euro: 2 di questi spendibili nelle tre isole di assaggio vini (2 vini Fvg e uno Vini Land of Fashion) e nell’isola degustazione birra artigianale, uno relativo a stuzzicherie di accompagnamento, piatti studiati ad hoc per l’appuntamento enogastronomico dai punti ristoro del Village (Dall’Ava dal 1988 prosciutteria con cucina, WellDone Burger – Tortellino – My Coffice e Autogrill - Spizzico Purogusto - al Dente) o di food e ristorazioni d’eccellenza esterne, nelle isole degustazione come Dentesano, Osteria Campana D’Oro, Caffetteria Torinese. Si tratta di tre realtà tra le più prestigiose della nostra regione. Molte aziende coinvolte vantano prestigiosi premi e riconoscimenti mentre le carntine che porteranno in degustazione i vini «vincitori» sono Castello di Spessa che ha ottenuto la medaglia d’argento con il Sauvignon al sesto Concours mondial du Sauvignon 2015 mentre I Magredi hanno vinto la medaglia d’oro con il Pinot Bianco al Premio Gilbert&Galliard International Competition 2017. Poggiobello ha collezionato due premi: medaglia d’argento con il Pinot Grigio al Premio International Wine Challenge 2017 e la medaglia d’argento con il Refosco dal peduncolo Rosso al Premio International Wine Challenge 2017. Riconoscimenti anche per Tiare con tre bicchieri Gambero Rosso 2018 e la mediaglia d’oro al Concours mondial du Sauvignon 2015. Dario Coos con la Ribolla Gialla ha vinto il Premio miglior Vini d’Italia 2018 e il premio Guida Veronelli 2016, 2017 e 2018 e Migliori Vini d’Italia 2018. Certificato d’eccellenza con lo Chardonnay per Kurtin al Premio The Wine Hunter 2016 mentre Tomasella ha vinto il Premio Cerca Prova 2018 con il Rosè Demisec e Premio Annuario Luca Maroni 2018 e Premio Great Wines Of Italy 2017 con il Friulano. Infine, Valpanera ha collezionato: medaglia di bronzo al Premio International Wine Awards 2017 con lo Chardonnay, Awc Vienna 2016 medaglia d’argento, Gambero Rosso 2017 due bicchieri e Taster Guild 2015 medaglia d’oro con il Verduzzo e Awc Vienna 2017 medaglia d’argento, International Wine and Spirit Competition 2018 medaglia di bronzo e Decanter World Wine Awards 2017 Commended con Alma. Tra i birrifici artigianali, Ebers Beers si è classificato al terzo posto con la Bianca Madeleine al Concorso Birra dell’anno 2018 mentre il Birrificio Cittavecchia, con Lucky (Shoes) ha vinto la medaglia d’oro al Merano Festival 2017. Il Birrificio Collesi con Ego 75 ha vinto: International Beer Challenge Londra (UK) 2012 medaglia d’oro, International Beer Challenge Londra (UK) 2015 medaglia di bronzo, World Beer Championship Chicago 2010 medaglia d’argento, World Beer Championship Chicago (USA) 2015 medaglia d’argento, World Beer Championship Chicago (USA) 2016 medaglia d’argento, International Beer Competition New York 2012 medaglia di bronzo. Sempre Collesi, con Ipa 75 ha ottenuto: World Beer Awards UK 2014 medaglia d’oro, World Beer Awards UK 2015 medaglia di bronzo, World Beer Awards UK 2018 medaglia d’oro, Australian International Beer Awards 2015 medaglia di bronzo, Australian International Beer Awards 2017 medaglia d’argento e World Beer Championship Chicago (USA) 2014 medaglia d’argento. Insomma, un’occasione unica per degustare tante eccellenze, tutte in una volta e in un unico luogo.