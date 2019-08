Miss Italia: dal Fvg sono 4 le bellissime arrivate in finale

FVG - Sono quattro le ragazze (compresa Miss Friuli Venezia Giulia, già ammessa di diritto) provenienti dal regione che hanno superato le prefinali nazionali di «Miss Italia» e che quindi parteciperanno alla finale del 6 settembre in diretta su Rai Uno, da Jesolo. Si tratta di Cler Bosco di Trieste; Giulia D’Orlando di Tolmezzo; Alessia Orlandi di Udine; Jennifer Pavesi di terzo di Aquileia, «Miss Friuli Venezia Giulia». Le ammesse sono state annunciate nella mattinata del 29 agosto all’Auditorium del Museo M9 di Mestre. In serata, in piazza Ferretto, sempre a Mestre, si terrà la presentazione delle ottanta finaliste. Ecco qualche informazione su di loro.

JENNIFER PAVESI MISS FVG - 18 anni, di Terzo d’Aquileia (UD), è alta 1.75 ha gli occhi marroni e i capelli castani; studentessa al liceo delle scienze umane, vorrebbe laurearsi in giurisprudenza, anche se il sogno nel cassetto è quello di fare l’attrice. Ha la passione per la ginnastica artistica.

ALESSIA ORLANDI MISS MILUNA FVG - 18 anni di Udine, è alta 1.75, ha gli occhi azzurri e i capelli castani; studentessa al quinto anno del liceo delle scienze applicate, sul suo futuro non ha ancora le idee chiare. Pratica ballo a livello agonistico e ama molto disegnare. L’attivista svedese Greta Thunberg è per Alessia l’eroina dei tempi moderni.

GIULIA D’ORLANDO MISS BE_MUCH FVG - 21 anni, di Tolmezzo (Ud), Giulia studia economia aziendale all’Università; ha la passione della moda e del tracking in montagna. Esprime simpatia per Leonardo di Caprio, Jennifer Lawrence e per Michelle Hunziker. Partecipa a Miss Italia per mettersi in gioco e per superare i propri limiti.

CLER BOSCO MISS SPORT FVG - 21 anni di Trieste, è alta 1.75, ha gli occhi marroni e i capelli biondo scuro; diplomata al liceo linguistico, è una ballerina professionista. Prende parte alle produzioni del Teatro Verdi di Trieste e insegna alle bambine. Sogna di lavorare nel mondo della televisione. Ha già partecipato a Miss Italia nel 2017 arrivando tra le 60 prefinaliste.