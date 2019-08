Che tempo farà il 31 agosto? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Una blanda depressione ha interessato il Triveneto e l'Austria con aria ancora piuttosto umida in quota fino a venerdì compreso e afflusso di deboli correnti da nord-est nei bassi strati. Nel fine settimana prevarrà l'anticiclone caldo e l'instabilità pomeridiana, specie sull'area alpina.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 31 agosto avremo, su pianura e costa, cielo in prevalenza poco nuvoloso, con Borino sulla costa; farà molto caldo per il periodo. Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, variabile dal pomeriggio con probabili rovesci e temporali locali, da non escludere isolati anche in pianura e sul Carso. Tempo più stabile dopo il tramonto.