La Brigata Alpina Julia celebra i suoi 70 anni a Lignano

LIGNANO - Al via nella serata del 30 agosto, a Lignano, le celebrazioni per i 70 anni dalla costituzione della Brigata Alpina Julia che si terranno fino al 1 settembre nella località balneare friulana. In programma ci sono due sfilate della Fanfara della Brigata Alpina Julia, dalle 18 a Lignano Pineta e dalle 19.30 a Lignano Sabbiadoro.

LA MOSTRA - Inaugurata mercoledì - con l'apertura al pubblico (fino al termine delle celebrazioni) della mostra statica allestita presso il Centro Civico di via Treviso - la manifestazione entrerà nel vivo stasera con le sfilate della Fanfara che si esibirà in entrambe le località, a Piazzale Marcello D'Olivo a Pineta e a Terrazza a Mare a Sabbiadoro. Alle 20.30, nelle Chiese di Sabbiadoro e Pineta ci saranno invece due concerti corali. Le manifestazioni proseguiranno sabato, con una intera giornata di eventi che si aprirà alle 10 con la cerimonia dell'alzabandiera. Domenica la gran sfilata finale a partire dalle 10, da piazza Abbazia a Terrazza a Mare, chiuderà le celebrazioni.